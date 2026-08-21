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Эксперт рассказала, достаточно ли 21-го дня для выработки привычки

Эксперт рассказала, достаточно ли 21 дня для выработки привычки
За сколько формируется привычка
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Тренер-партнёр DDX Fitness Алёна Аверьянова рассказала «Чемпионату», что 21 дня для формирования привычки недостаточно, это всего лишь миф.

«На самом деле исследования показывают, что в среднем на формирование новой привычки уходит около 66 дней. Всё зависит от сложности действия, индивидуальных особенностей и того, насколько новый ритуал вписывается в текущий образ жизни. Метаанализ 2024 года показал, что время варьируется от 59 до 154 дней в зависимости от условий», — говорит эксперт.

Привычку проще сформировать, если занятия приносят удовольствие и положительные эмоции. Мозг быстрее автоматизирует действия, которые подкрепляются дофамином — гормоном радости. Именно поэтому, если вы пока не чувствуете тяги к тренировкам, стоит связать их с чем-то приятным: сходить в фитнес-клуб, сделать лёгкие упражнения, а потом восстановиться в спа-зоне. Со временем организм адаптируется и удовольствие начинает приносить уже сам процесс.

Если вы пока в поиске своего формата, не заставляйте себя через силу. Экспериментируйте: попробуйте групповые занятия, тренажёры, йогу или стретчинг. То, что подходит другим, может не подойти вам — и это нормально. Привычка закрепляется тогда, когда занятия комфортны. Важно не зацикливаться на конкретном сроке, а сосредоточиться на регулярности и постепенности. Если вы пропустили день — не страшно, главное — продолжить.

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