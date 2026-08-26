Юбилейный фестиваль спорта «IRONSTAR ЗАВИДОВО 2026» пройдёт 29 и 30 августа

29 и 30 августа на курорте Завидово в Тверской области пройдёт 10-й фестиваль спорта «IRONSTAR ЗАВИДОВО 2026». Программа объединит соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, свимран, мужской и женский забеги на 5 км, а также детский забег.

Первый день фестиваля, 29 августа, откроет «СВИМРАН ЗАВИДОВО 2026» – новый формат для IRONSTAR. Дистанция состоит из восьми последовательно сменяющих друг друга участков: четырёх заплывов по 200 метров и четырёх беговых отрезков по 1,7 км.

В этот же день пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR. Участники смогут выбрать дистанцию 1 км, одну морскую милю – 1,852 км или две морские мили – 3,704 км. Также традиционно состоится эстафета SWIMSTAR 2K для команд из двух человек, каждый из которых проплывёт по 1 км.

Фото: Пресс-служба Ironstar

При регистрации на SWIMSTAR в Завидове можно принять участие в Кубке России «Мастерс»! Это система официальных международных, национальных и внутринациональных турниров по плаванию среди участников старше 25 лет.

Программу продолжат женский забег IRONLADY и мужской забег MANSTAR на дистанции 5 км. Для детей от 0 до 12 лет пройдёт STARKIDS: участники от 0 до 6 лет преодолеют 500 м, а дети от 7 до 12 лет включительно – 1000 м.

30 августа состоятся соревнования по триатлону. Участникам «IRONSTAR 1/4 ЗАВИДОВО 2026» предстоит преодолеть 1 км плавания, 41 км велогонки и 10 км бега. В рамках старта также пройдёт чемпионат Тверской области на дистанции 1/4.

В этот же день пройдет «IRONSTAR 1/8 ЗАВИДОВО 2026». Дистанция включает 0,5 км плавания, 22 км велогонки и 5 км бега. Отдельным форматом программы станет «IRONSTAR СУПЕРМИКС ЗАВИДОВО 2026». Сначала участники преодолеют дистанцию IRONSTAR 1/4, а после перерыва выйдут на старт IRONSTAR 1/8. В сумме им предстоит проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 63 км и пробежать 15 км. Итоговый результат будет определяться по общему времени прохождения двух дистанций.

В дни соревнований, 29 и 30 августа, на основной площадке фестиваля будет работать зона ЭКСПО со спортивной выставкой-ярмаркой и выдачей стартовых пакетов.

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