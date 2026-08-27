«Пермский марафон» пройдёт 5 сентября. Это одно из крупнейших спортивных событий Урала, которое с 2017 года объединяет тысячи бегунов. К участию приглашаются все желающие.

В программе несколько дистанций на выбор. Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах: 42,2 км — классический марафон, 21,1 км — полумарафон, 10 000 м, 5000 м, 2500 м, эстафета «Экиден». Кроме того, желающие приглашаются к участию в костюмированном и семейном забеге на 2500 м.

Маршрут марафона проложен по центральным улицам Перми и вдоль живописного берега Камы.

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