Врач объяснила, может ли несбалансированное питание спровоцировать отёки

Врач-терапевт Лиана Писарева объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», может ли несбалансированное питание спровоцировать отёки. Такое действительно возможно. И первая тому причина — избыток натрия. Солёная пища провоцирует задержку воды в организме через осмос и гормональную регуляцию почек. Когда натрия становится слишком много, почки не успевают его вывести — и вода «привязывается» к натрию, накапливаясь в тканях и вызывая отёки.

«[Такое происходит] Когда часто употребляют колбасы, сыры, соусы, консервы, готовую еду. ВОЗ рекомендует до 5 г соли в сутки, а в России едят в два-три раза больше. Это и есть та утренняя одутловатость, которую списывают на крупы», — говорит врач.

Когда после длительного жёсткого ограничения калорий или углеводов человек возвращается к нормальной еде, у него происходит всплеск инсулина. Инсулин заставляет почки задерживать натрий. То есть отёки появляются не у тех, кто ест каши, а у тех, кто их убрал, а потом набросился на них с удвоенной силой.

Обычно такое состояние возникает при резком возобновлении питания у людей, длительное время страдавших от нутритивной недостаточности (истощения). И оно может угрожать жизни.

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