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Терапевт рассказала, почему не всем нужно есть много белка

Терапевт рассказала, почему не всем нужно есть много белка
Кому не надо есть много белка
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Терапевт Лиана Писарева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всем нужно есть много белка. По словам врача, потребность в белке у спортсменов и у «диванных жителей» будет сильно различаться.

«Разброс между «диваном» и серьёзным спортом будет примерно вдвое-втрое, это около 60 г против 130-140 г для человека весом 70 кг, и закрывается он одним-двумя белковыми приемами, а не отменой круп. Сценарии соревновательной подготовки узкие и не подходят для обычного режима», — говорит эксперт.

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Переворачивать пропорции питания с ног на голову и делать белок основой рациона на 50% категорически нельзя, ведь такой перекос создает колоссальную нагрузку на почки и печень.

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