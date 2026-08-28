Терапевт рассказала, почему не всем нужно есть много белка

Терапевт Лиана Писарева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всем нужно есть много белка. По словам врача, потребность в белке у спортсменов и у «диванных жителей» будет сильно различаться.

«Разброс между «диваном» и серьёзным спортом будет примерно вдвое-втрое, это около 60 г против 130-140 г для человека весом 70 кг, и закрывается он одним-двумя белковыми приемами, а не отменой круп. Сценарии соревновательной подготовки узкие и не подходят для обычного режима», — говорит эксперт.

Переворачивать пропорции питания с ног на голову и делать белок основой рациона на 50% категорически нельзя, ведь такой перекос создает колоссальную нагрузку на почки и печень.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.