Фитнес-эксперт объяснила, влияет ли время суток на качество тренировки

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», влияет ли время суток на качество тренировки. В фитнесе существует жёсткий стереотип — качественные тренировки могут быть только утром, а если вы дошли до коврика или зала только к полуночи, то это как будто не считается и вообще вредно.

«Но давайте посмотрим на реальную взрослую жизнь. Для многих людей поздний вечер — единственное время, когда они наконец принадлежат сами себе. Рабочие чаты затихли, быт закончен, никто ничего не требует. И если именно в эти спокойные часы у вас появляются силы на заботу о теле, это абсолютно нормально. Ваше тело не смотрит на часы на стене. Оно живёт по вашим личным внутренним ритмам», — говорит эксперт.

Единственное, за чем действительно важно следить при поздних занятиях, это качество сна. Жёсткие тренировки на износ или интенсивное кардио могут слишком сильно разогнать нервную систему. Организм получит порцию адреналина — и вы просто не уснёте.

Поэтому для ночи лучше выбирать более размеренную нагрузку. Спокойная силовая сессия без надрыва, пилатес, спокойное плавание или даже неспешная прогулка. Такая активность не только поддержит мышцы, но и поможет экологично сбросить весь накопленный за день стресс.

Перестаньте ругать себя за то, что вы не вписываетесь в идеальные стандарты жаворонков. Самое лучшее время для тренировки — это то окно в расписании, которое вы реально можете использовать на регулярной основе.

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