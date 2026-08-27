Эксперт дал совет, как перестать бояться быть неудобным

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал «Чемпионату», что страх быть неудобным — это попытка сохранить безопасность через одобрение окружающих. Такая стратегия дорого обходится: вы тратите энергию на «подстройку», подавляете свои желания и накапливаете раздражение внутри. Это прямой путь к тревоге и выгоранию.

Замените автоматическое «да» на паузу в пять секунд. Спросите себя: «Я действительно хочу это делать?» Если нет — откажите. Без объяснений. Без оправданий. Твёрдое «нет» уважают больше, чем неискреннее «да». Ведите дневник ситуаций, где вы переступили через себя. Выписывайте их, анализируйте — это снижает тревогу и даёт ясность, где границы нарушаются чаще всего.

Перестаньте думать за других. Мы не умеем читать мысли, и чаще всего окружающие вообще не замечают нашей «неудобности».

«Напоминайте себе: ваши потребности так же важны, как и потребности других. Страх быть неудобным уходит, когда вы начинаете поступать в соответствии со своими ценностями», — говорит эксперт.

Не ждите одобрения — оно придёт, когда вы перестанете в нём нуждаться. И помните: люди, которые любят вас по-настоящему, принимают вас с вашими границами. А тех, кто не принимает — отпускайте без сожаления.

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