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Регина Доктор рассказала, какие болезни можно предотвратить правильным питанием

Регина Доктор рассказала, какие болезни можно предотвратить правильным питанием
Болезни можно предотвратить правильным питанием
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Правильное питание не является лекарством в привычном смысле, но оно способно предотвратить развитие целого ряда серьёзных хронических болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Регина Ахуньянова, известная в соцсетях как Регина Доктор.

Отвечая на вопрос, какой процент заболеваний можно вылечить с помощью правильного питания, специалист предложила кардинально сместить фокус. По мнению эксперта, гораздо важнее не лечить уже существующие болезни едой, а предотвратить их развитие с помощью ежедневных пищевых привычек.

«Я бы вообще немножко перевернула этот вопрос. Не какой процент болезней можно вылечить едой, а сколько болезней можно было бы не допустить или сильно отсрочить, если бы человек нормально питался годами», — заявила Ахуньянова.

Полное интервью читайте по ссылке:
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Диетолог подчеркнула, что тарелка с едой не является волшебным лекарством от диабета или атеросклероза. Однако именно то, что мы кладём в рот каждый день, напрямую влияет на вес, уровень сахара и холестерина, а также на состояние печени и сосудов. Этот эффект накапливается годами, формируя либо фундамент здоровья, либо мину замедленного действия.

Регина Доктор обратила внимание на распространённую ошибку: люди одержимы поиском «одной волшебной таблетки», уникального анализа или чудо-добавки, которая решит все проблемы. При этом самая обыденная и «скучная» вещь — повседневное меню — остаётся без должного внимания.

«Еда — это не лекарство от всех болезней. Но это очень мощный инструмент, чтобы до многих из них вообще не дойти», — резюмировала врач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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