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Регина Доктор назвала главный риск интервального голодания

Регина Доктор назвала главный риск интервального голодания
Главный риск интервального голодания
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Не следует переоценивать возможности интервального голодания. Врач-диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, назвала главный риск, который подстерегает поклонников такого режима питания.

По словам эксперта, самая большая опасность кроется в банальном переедании, которое маскируется под «правильный режим». Многие воспринимают пищевое окно как индульгенцию, забывая о том, что общая калорийность никуда не исчезает.

Полное интервью читайте по ссылке:
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Диетолог Регина Доктор — о реальных причинах лишнего веса, диетах и ПП-блогерах

«Переедать свою норму и набирать вес прекрасно можно и на интервальном голодании. Не так важно, едите вы четыре часа в сутки, восемь или 12. Если за это время вы съедаете больше, чем нужно вашему организму, никакое «пищевое окно» вас не спасёт», — заявила Регина Доктор.

Диетолог пояснила, что сама по себе система не является ни вредной, ни полезной — это всего лишь инструмент, который может быть удобен для одних и разрушителен для других. Если человеку комфортно пропускать завтрак и смещать приёмы пищи на более позднее время, в этом нет ничего плохого.

Однако, предупреждает врач, интервальное голодание превращается в прямую дорогу к набору веса и расстройству пищевого поведения, когда оно становится насильственной практикой. Главный риск, по мнению Ахуньяновой, — это психологическое давление голода, которое провоцирует срыв в конце дня.

«Если вы специально голодаете полдня, ждёте заветного часа, а потом открываете холодильник и сметаете всё подряд, смысла в таком интервальном голодании я не вижу», — резюмировала врач.

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