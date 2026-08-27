Регина Доктор рассказала, как превратить спорт в антидепрессант

Какой должна быть физическая нагрузка, чтобы она приносила пользу и радость? Об этом рассказала врач-диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор.

По словам эксперта, ключевое правило — регулярность, а она возможна только тогда, когда активность нравится человеку. Не обязательно мучить себя бегом, если он не по душе.

«Не нравится бегать — ходите, плавайте, танцуйте, занимайтесь силовыми, катайтесь на велосипеде. Вариантов огромное количество», — поделилась врач.

Особое внимание диетолог обратила на психологический аспект. Спорт, по её мнению, не должен быть наказанием за съеденные калории.

«Мы тренируемся не только ради калорий. Нам нужны мышцы, сильные кости, выносливость, нормальная работа сердечно-сосудистой системы, да и просто хорошее самочувствие», — резюмировала Регина Доктор.

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