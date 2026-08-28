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Регина Доктор объяснила, почему сахарозаменители не нужны худеющим

Регина Доктор объяснила, почему сахарозаменители не нужны худеющим
Почему сахарозаменители не нужны худеющим
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Многие воспринимают сахарозаменители как палочку-выручалочку во время диеты. Врач-диетолог Регина Доктор (Регина Ахуньянова) в интервью «Чемпионату» объяснила, почему этот продукт не нужен худеющим.

По мнению диетолога, сахарозаменители не стоит демонизировать, но и возлагать на них большие надежды тоже не нужно. Никакого чуда не произойдёт: вес от них сам собой не уйдёт, а мозг вряд ли заметит подмену.

«Сахарозаменитель сам по себе вас не похудеет, но и никакого страшного обмана мозга здесь нет. Можно заменить сахар сахарозаменителем, если вам так удобнее», — отметила Регина Доктор.

Однако врач предупреждает: такой подход может сохранить зависимость от сладкого вкуса, а значит, тяга к десертам и сладким напиткам никуда не денется. Гораздо эффективнее, по её словам, действовать иначе.

«Мне больше нравится стратегия постепенно снижать количество сладкого вкуса в рационе. Тогда со временем вам просто перестаёт хотеться, чтобы чай, кофе, йогурт — вообще всё вокруг было сладким», — поделилась специалист.

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