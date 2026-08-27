Резиденты, чемпионы и юные спортсмены объединились на «Бизнес-забеге» в «Сколково»

22 августа в Инновационном центре «Сколково» впервые состоялся «Бизнес-забег» — новое спортивно-деловое событие Технопарка «Сколково». На старт вышли более 600 участников, площадку и деловую программу посетили свыше 1500 гостей, поддержку мероприятию оказали 32 компании-партнёра. В детском забеге приняли участие 56 юных спортсменов, ещё 12 кибатлетов преодолели специальную дистанцию протяжённостью 1 км.

Забег возглавили легенды спорта — олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и двукратный чемпион мира по гонкам с препятствиями Егор Белоусов.

Важной частью события стала деловая программа «СпортТех Сколково». В рамках сессий эксперты обсудили инвестиции в спортивные проекты, роль спорта в устойчивом развитии и благотворительности, а также влияние искусственного интеллекта на спорт, бизнес и личные достижения.

Важной составляющей события стала инклюзивная повестка. На старт вышли 12 кибатлетов, а резиденты Технопарка «Сколково» Steplife и Моторика представили разработки в области высокотехнологичных протезов.

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