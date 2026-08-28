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Эксперт объяснила, почему дифтерия пугает даже опытных врачей

Эксперт объяснила, почему дифтерия пугает даже опытных врачей
Почему врачи боятся дифтерии
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Педиатр Екатерина Морозова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему дифтерия пугает даже опытных врачей. Во-первых, дело в характере течения болезни — абсолютно непредсказуемом и очень быстром.

«Дифтерия умеет притворяться банальной простудой. Лёгкая боль в горле, невысокая температура, небольшая плёнка на миндалинах. Родители могут лечить «ангину», теряя драгоценные сутки, а к врачам ребёнок попадает уже в стадии сердечно-сосудистой недостаточности», — сказала эксперт.

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Ещё одна причина страха — крайне редкая встречаемость дифтерии в развитых странах, многие врачи видели эту инфекцию только на картинках в учебниках. Когда случай всё же прорывается сквозь вакцинную защиту, его легко пропустить на первичном приёме в поликлинике. А упущенное из-за долгой постановки диагноза время может определить фатальный исход.

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