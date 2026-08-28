Эксперт дала совет, как перестать стесняться танцевать в общественном месте

Автор методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан рассказала «Чемпионату», как перестать стесняться танцевать в общественном месте. Стеснение усиливается, когда вместо музыки человек сосредоточен на себе: «Как я двигаюсь?», «На меня смотрят?», «Я не выгляжу смешно?». Чем сильнее мы пытаемся контролировать каждое движение, тем сложнее чувствовать себя свободно.

«Попробуйте меньше следить за тем, как вы выглядите со стороны, и больше слушать музыку. Необязательно сразу идти в центр танцпола: можно начать рядом с друзьями, двигаться совсем просто и остаться хотя бы на одну песню. Полезно помнить, что на танцполе большинство людей заняты собой и музыкой и гораздо меньше следят за чужими движениями, чем нам кажется», — отмечает эксперт.

Страх выглядеть нелепо будет уменьшаться по мере накопления позитивного опыта. Исследования показали, что у людей, которые занимались танцами, снижалась тревога из-за того, как их воспринимают окружающие, и росла уверенность в себе.

Уверенность постепенно появляется именно из опыта: я вышел, подвигался, ничего страшного не произошло. Если же сильное стеснение возникает не только в танцах, дело может в общем страхе чужой оценки.

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