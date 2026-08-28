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Фитнес-эксперт предупредила, о чём на самом деле говорит боль в мышцах после тренировки

Фитнес-эксперт предупредила, о чём на самом деле говорит боль в мышцах после тренировки
Почему болят мышцы после тренировки
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Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», о чём на самом деле говорит боль в мышцах после тренировки. Часто кажется, если мышцы на тренировке стали каменными и начали болеть, значит, мы всё делаем правильно. Многие привыкли думать, что настоящая эффективность всегда требует преодоления. И если мышца забилась, нужно просто стиснуть зубы и во что бы то ни стало доделать подход.

«На самом деле ваше тело в этот момент не становится сильнее, оно просит о помощи. Резкая скованность в процессе означает одну простую вещь — нагрузка оказалась слишком высокой для вас именно сегодня. Тканям не хватает кислорода, и организм включает защитный спазм, чтобы избежать серьёзной травмы. Худшее, что можно сделать в этот момент — пытаться героически терпеть боль или начать агрессивно растягивать напряжённый участок», — говорит эксперт.

Вместо этого лучше снизить нагрузку или даже остановиться. Измените вес или дайте себе паузу, спокойно походите по залу. Спокойно и глубоко подышите. Ваша главная задача показать нервной системе, что угроза миновала.

Если после пары минут отдыха тяжесть не уходит, разрешите себе закончить упражнение. Это совершенно не значит, что вы сдались или провалили занятие. Это значит, что вы поступили как взрослый человек, который бережёт свой организм. Умение вовремя остановиться и не добивать себя — жэто и есть важнейший фитнес-навык. Движение должно возвращать вам силы, а не превращаться в бессмысленную войну с собственным организмом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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