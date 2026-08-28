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Психолог рассказал, помогает ли спорт укрепить отношения

Психолог рассказал, помогает ли спорт укрепить отношения
Укрепляет ли спорт отношения
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Психолог Дмитрий Першин рассказал «Чемпионату», что спорт способен укрепить отношения. Оказалось, совместная физическая нагрузка синхронизирует не только дыхание, но и нервную систему: у партнёров выравнивается уровень возбуждения, после тренировки легче разговаривать без лишней реактивности — раздражение уже потрачено на нагрузку, а не на друг друга.

«В спорте не нужно ничего обсуждать и договариваться, как в быту, — вы просто рядом делаете одно и то же, и это форма близости, которая не требует уязвимости разговора. Для пар, которым сложно говорить о чувствах напрямую, это иногда единственный доступный канал контакта», — подчёркивает эксперт.

Но есть и обратная сторона: если в паре есть скрытое соперничество или неравенство, спорт может не сближать, а обнажать конфликт — через сравнение результатов, раздражение от разного темпа. Так что дело не в спорте самом по себе, а в том, привносит он совместность или соревнование. Первое укрепляет, второе — медленно «подтачивает».

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