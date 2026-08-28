Стоматолог назвал самую опасную сладость для зубов

Эта сладость признана одной из самых опасных для зубной эмали. Речь идёт о чупа-чупсе, рассказал в беседе с «Чемпионатом» стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артём Корякин.

Эксперт объясняет, что во рту живут миллиарды бактерий, которые при поступлении сахара перерабатывают его и выделяют кислоту. Именно она размягчает и разрушает твёрдую зубную эмаль, открывая прямой путь к кариесу. Однако тут ключевой фактор — не столько количество сахара, сколько время его контакта с зубами.

И здесь кроется главное отличие. Шоколад, например, особенно горький, проглатывается быстро — слюна смывает остатки за пару минут. А вот чупа-чупс человек сосёт от 10 до 20 минут.

«Всё это время ваши зубы буквально купаются в сладком сиропе. Бактерии ликуют и беспрерывно выделяют кислоту. Это как круглосуточный шведский стол для микробов. Кроме того, в состав многих леденцов добавляют лимонную или яблочную кислоту для вкуса — они сами по себе разъедают эмаль, даже без участия бактерий. Двойной удар!» — объясняет Артём Корякин.

Поэтому среди всех сладостей чупа-чупс по праву считается одним из самых опасных. Даже липкие ириски, хоть и застревают в промежутках, не действуют так долго.

«Если вы выбираете между леденцом и шоколадкой — смело берите тёмный шоколад (какао от 70%): в нём мало сахара, он быстро тает и не задерживается» — отмечает стоматолог.

Что касается фруктов, они тоже сладкие, но природные сахара менее агрессивны, а клетчатка и жевание механически очищают зубы. Пастила и натуральный мармелад — тоже приемлемый вариант, если не злоупотреблять.

Но что делать тем, кто обожает именно чупа-чупсы и не готов отказываться от этой сладости? Хорошая новость в том, что их можно заменить обычные леденцы на аналоги с ксилитом. Это натуральный подсластитель из коры берёзы или кукурузы. Бактерии не умеют его перерабатывать, поэтому кислоту не выделяют. Более того, ксилит подавляет рост вредных микробов и даже помогает укреплять эмаль.

«Это уже не просто конфета, а профилактическое средство», — говорит эксперт.

Правда, у таких леденцов есть минусы: во‐первых, цена заметно выше обычных, во‐вторых, в составе всё равно могут быть пищевые кислоты, которые в больших дозах раздражают эмаль. И главное — ксилит не отменяет гигиену.

«Помните золотое правило: после любой сладости (даже ксилитовой) почистите зубы или хотя бы прополощите рот водой. Это смоет остатки и снизит риск. Улыбайтесь чаще, а сладкое пусть приносит только радость!» — заключает Артём Корякин.

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