Терапевт перечислил скрытые болезни, из-за которых нет сил

Многие привыкли списывать постоянную усталость на плотный график, недосып и стресс. Однако за этим симптомом часто стоят серьёзные, но скрытые проблемы со здоровьем, которые не видны при стандартном осмотре. Врач-терапевт и главный врач одного из филиалов Клиники «Семейная» Александр Лаврищев в беседе с «Чемпионатом» предупредил о пяти основных «ловушках» организма.

Дефицит железа, который не видно в анализе. Одной из самых частых причин разбитости является скрытый дефицит железа. Опасность заключается в том, что общий анализ крови может показывать норму гемоглобина, в то время как запасы микроэлемента в организме уже истощены. Ориентироваться нужно на уровень ферритина: если он опускается ниже 30 нг/мл, ферменты, отвечающие за выработку энергии и перенос кислорода, начинают работать со сбоями. Это проявляется слабостью, «туманом» в голове и одышкой от привычных нагрузок.

Щитовидная железа: и гипо-, и гипертиреоз. Нарушения работы щитовидной железы бьют по энергетике всего тела. При снижении функции (гипотиреозе) замедляется обмен веществ, страдает работа сердца и мозга. Даже незначительные отклонения, которые формально укладываются в рамки нормы, способны истощать силы и даже провоцировать остановки дыхания во сне из-за отёчности тканей.

Однако и повышенная активность железы (гипертиреоз) не менее коварна. Ускоренный обмен веществ сжигает ресурсы организма быстрее, чем они восстанавливаются. Сердце бьётся чаще, нервная система работает на пределе, из-за тревожности нарушается сон, что в итоге выливается в хроническое переутомление.

Апноэ сна. Даже если человек проводит в кровати положенные восемь часов, он может чувствовать себя разбитым. Часто виной этому — апноэ, кратковременные остановки дыхания во сне. Мозг вынужден постоянно просыпаться для восстановления дыхания, уровень кислорода падает, а глубокие фазы сна не наступают. Это приводит к скрытому стрессу и гормональным сбоям, разрушающим здоровье изнутри.

Нехватка витаминов D и B12. Недостаток витамина D приводит к мышечной слабости, а его дефицит особенно остро ощущается в регионах с малым количеством солнца. Витамин B12, в свою очередь, критически важен для образования эритроцитов и работы нейронов. Его нехватка (частая у веганов и людей после 50 лет) одновременно ухудшает доставку кислорода и вызывает неврологическую усталость.

Психическое состояние. Иногда причина истощения лежит не в теле, а в голове. Тревога и депрессия меняют химический обмен дофамина и серотонина, что делает усталость не следствием перегрузки, а «встроенным» симптомом расстройства. В таком состоянии сон становится поверхностным и не восстанавливает силы, а человек безуспешно ищет у себя соматические болезни.

Врач призывает не игнорировать длительную слабость. Если усталость мучает неделями и не проходит даже после полноценного отдыха, важно не заниматься самодиагностикой, а пройти комплексное обследование.

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