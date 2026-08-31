Забег Oka River Trail пройдёт в Рязанской области 6 сентября

Забег Oka River Trail состоится в Рязанской области 6 сентября. Локация — база отдыха «Звёздный».

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 5 км, 10 км, 30 км и 50 км. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от бегового опыта.

Расписание

7:30-11:00 — выдача номеров на месте

8:30 — брифинг для 50 км, 9:00 — старт 50 км

9:30 — брифинг для 30 км, 10:00 — старт 30 км

10:30 — официальное открытие. Брифинг для 5 и 10 км

11:00 — старт 10 км, 11:10 — старт 5 км

12:00 — фудкорт и ярмарка

13:00 — музыкальные группы

14:00 — детские забеги

15:00 — церемония награждения

17:00 — закрытие соревнований

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