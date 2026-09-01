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«КаштакTrail» пройдёт в Челябинской области 6 сентября

«КаштакTrail» пройдёт в Челябинской области 6 сентября
«КаштакTrail»
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«КаштакTrail» пройдёт в Челябинской области 6 сентября. Локация — живописный бор «Каштак» в Челябинске. В программе несколько дистанций на выбор.

Участникам предлагается пробежать 3 км, 10 км, 21,1 км. Также в программе скандинавская ходьба и детские забеги по возрастным категориям.

Расписание

  • 8:30-9:30 — регистрация участников, выдача стартовых пакетов
  • 10:00 — старт участников детского забега «Адаптивный спорт»
  • 10:10 — старт участников детского забега (от 1 до 6 лет)
  • 10:20 — старт участников детского забега (от 7 до 13 лет)
  • 10:30 — общий старт взрослых дистанций 20 и 10 км
  • 10:35 — старт дистанции «Северная (скандинавская) ходьба»
  • 10:40 — старт дистанции «Входим во вкус» (3 км)
  • 13:00 — награждение победителей
  • 13:30 — закрытие дистанции

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