Врач рассказал, можно ли спать на полу

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин в беседе с «Чемпионатом» рассказал, можно ли спать на полу. По словам врача, можно, но с оговорками. Стоит учесть: если есть остеохондроз, грыжи или хронические боли в спине — спать на твёрдом полу опасно. Жёсткая поверхность не повторяет изгибы позвоночника, мышцы не расслабляются, а нагрузка на диски возрастает. При заболеваниях почек переохлаждение поясницы может спровоцировать обострение пиелонефрита или цистита. Пожилым людям из-за риска переохлаждения и падений при вставании тоже не рекомендуется такой вид сна.

«Чтобы спать на полу безопасно, используйте матрац или толстое одеяло — минимум 5-7 сантиметров, чтобы создать амортизацию. Спать на голом полу или тонком покрывале — прямой путь к проблемам с суставами. Защитите поясницу и шею. Подложите под поясницу небольшой валик, а под шею — плоскую подушку. Проветрите комнату. Свежий воздух важнее холодного пола. Если есть кондиционер или вентилятор — используйте их», — отмечает эксперт.

А если есть сквозняки — спать на полу категорически не рекомендуется. Такой сон подходит, если у вас здоровая спина, нет проблем с почками и есть нормальный матрац. Для здорового человека это безопасный способ пережить духоту. Но если вы почувствовали дискомфорт, скованность или боль в пояснице — сразу возвращайтесь на кровать. Помните: комфортный сон — это в том числе правильное положение тела.

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