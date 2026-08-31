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«МегаФон» запустил бесплатную зону 5G на Восточном экономическом форуме

«МегаФон» запустил бесплатную зону 5G на Восточном экономическом форуме
«МегаФон» запустил бесплатную зону 5G на ВЭФ
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На площадке Xl Восточного экономического форума во Владивостоке развёрнута бесплатная зона сети 5G от «МегаФона». Она охватывает «Улицу Дальнего Востока», включая выставочные павильоны, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки.

В тестовой зоне средняя скорость мобильного интернета на 20% превышает показатели сетей четвёртого поколения. Пиковая скорость соединения достигает 900 Мбит/с.

Технология 5G ускорила координацию организаторов на этапе подготовки форума. В дни работы ВЭФ-2026 его гости и участники смогут пользоваться мобильным интернетом пятого поколения для быстрого обмена данными, трансляцией видео в высоком разрешении, оценить работу цифровых сервисов, требующих высокой интернет-скорости и минимальной задержки.

Важность внедрения высоких технологий отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов: «Запуск 5G в рамках Восточного экономического форума подтверждает высокий потенциал дальневосточных территорий и их стратегическую важность для развития телеком-отрасли России. ВЭФ – одна из самых технологически продвинутых деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы стратегического развития регионов, в том числе цифровой трансформации».

Главная тема ВЭФ-2026 – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Деловая программа форума включает свыше 70 сессий, сгруппированных в тематические треки. С 2015 года мероприятие ежегодно проводится на острове Русский во Владивостоке.

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