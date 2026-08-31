«МегаФон» запустил бесплатную зону 5G на Восточном экономическом форуме

На площадке Xl Восточного экономического форума во Владивостоке развёрнута бесплатная зона сети 5G от «МегаФона». Она охватывает «Улицу Дальнего Востока», включая выставочные павильоны, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки.

В тестовой зоне средняя скорость мобильного интернета на 20% превышает показатели сетей четвёртого поколения. Пиковая скорость соединения достигает 900 Мбит/с.

Технология 5G ускорила координацию организаторов на этапе подготовки форума. В дни работы ВЭФ-2026 его гости и участники смогут пользоваться мобильным интернетом пятого поколения для быстрого обмена данными, трансляцией видео в высоком разрешении, оценить работу цифровых сервисов, требующих высокой интернет-скорости и минимальной задержки.

Важность внедрения высоких технологий отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов: «Запуск 5G в рамках Восточного экономического форума подтверждает высокий потенциал дальневосточных территорий и их стратегическую важность для развития телеком-отрасли России. ВЭФ – одна из самых технологически продвинутых деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы стратегического развития регионов, в том числе цифровой трансформации».

Главная тема ВЭФ-2026 – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Деловая программа форума включает свыше 70 сессий, сгруппированных в тематические треки. С 2015 года мероприятие ежегодно проводится на острове Русский во Владивостоке.