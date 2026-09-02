«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября. Дистанции предусмотрены на любой уровень подготовки в соответствии с возрастом: детский забег, 2,5 км, эстафета 4х2,5 км, 21,1 км.

В рамках «Международного когалымского полумарафона» пройдёт чемпионат России в дисциплине «бег по шоссе» на 15 км.

Расписание

7:00 — открытие стартового городка;

8:00 — старт чемпионата России по бегу на 15 км;

8:30 — старт забега на дистанции 21,1 км;

11:30 — старт забега на дистанции 2,5 км;

12:00 — старт «Этнозабега»;

12:30 — автограф-сессия со звёздами большого спорта;

12:30 — старт детских забегов;

13:00 — старт забега на дистанциях эстафета 4х2,5 км, Студенческая лига;

13:10 — начало церемонии награждения;

15:00 — закрытие «Международного когалымского полумарафона».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.