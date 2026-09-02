«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября
«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября. Дистанции предусмотрены на любой уровень подготовки в соответствии с возрастом: детский забег, 2,5 км, эстафета 4х2,5 км, 21,1 км.
В рамках «Международного когалымского полумарафона» пройдёт чемпионат России в дисциплине «бег по шоссе» на 15 км.
Расписание
- 7:00 — открытие стартового городка;
- 8:00 — старт чемпионата России по бегу на 15 км;
- 8:30 — старт забега на дистанции 21,1 км;
- 11:30 — старт забега на дистанции 2,5 км;
- 12:00 — старт «Этнозабега»;
- 12:30 — автограф-сессия со звёздами большого спорта;
- 12:30 — старт детских забегов;
- 13:00 — старт забега на дистанциях эстафета 4х2,5 км, Студенческая лига;
- 13:10 — начало церемонии награждения;
- 15:00 — закрытие «Международного когалымского полумарафона».
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