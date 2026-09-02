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«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября

«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября
«Международный когалымский полумарафон»
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«Международный когалымский полумарафон» пройдёт 6 сентября. Дистанции предусмотрены на любой уровень подготовки в соответствии с возрастом: детский забег, 2,5 км, эстафета 4х2,5 км, 21,1 км.

В рамках «Международного когалымского полумарафона» пройдёт чемпионат России в дисциплине «бег по шоссе» на 15 км.

Расписание

  • 7:00 — открытие стартового городка;
  • 8:00 — старт чемпионата России по бегу на 15 км;
  • 8:30 — старт забега на дистанции 21,1 км;
  • 11:30 — старт забега на дистанции 2,5 км;
  • 12:00 — старт «Этнозабега»;
  • 12:30 — автограф-сессия со звёздами большого спорта;
  • 12:30 — старт детских забегов;
  • 13:00 — старт забега на дистанциях эстафета 4х2,5 км, Студенческая лига;
  • 13:10 — начало церемонии награждения;
  • 15:00 — закрытие «Международного когалымского полумарафона».

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