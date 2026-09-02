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Терапевт объяснила, почему нельзя переносить болезнь «на ногах»

Терапевт объяснила, почему нельзя переносить болезнь «на ногах»
Почему нельзя переносить болезнь «на ногах»
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Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему нельзя переносить болезнь «на ногах». Многие продолжают ходить на работу, заниматься спортом и выполнять привычные нагрузки, несмотря на высокую температуру и слабость. По словам врача, это опасная ошибка.

«Во время инфекции организм уже работает в условиях повышенной нагрузки, а дополнительное физическое напряжение увеличивает риск осложнений. Среди них — воспаление лёгких, синусит, отит, а в редких случаях миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, которое может развиться после некоторых вирусных инфекций», — сказала эксперт.

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Поддерживайте комфортную температуру и влажность воздуха в помещении, больше пейте и при необходимости принимайте лекарства, облегчающие симптомы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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