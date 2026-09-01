Более 5 тысяч человек выйдут на старт «Гонки Героев» в Туле 5 сентября

5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» состоится «Гонка Героев» — один из крупнейших забегов с препятствиями в России. Участники проверят свою физическую подготовку, силу характера и командный дух на трассе, подготовленной специально для этого старта.

Маршрут «Гонки Героев» представляет собой трассу длиной 8850 метров, включающую 27 препятствий различного уровня сложности. Участникам предстоит преодолеть маршрут, сочетающий силовые, координационные и скоростные испытания, которые потребуют выносливости, ловкости, решительности и умения работать в команде.

На протяжении всей дистанции спортсменов ждут рукоходы, вертикальные заборы, канатные конструкции, стены, переправы, рвы, водные и грязевые участки, препятствия с колючей проволокой и другие фирменные испытания проекта. Каждое из 27 препятствий станет отдельной проверкой физических возможностей и характера участников, а некоторые испытания потребуют взаимопомощи и слаженной работы команды.

Принять участие в забеге смогут все желающие старше 18 лет. Участникам доступен как индивидуальный формат, так и командный — команды до 10 человек проходят трассу вместе с профессиональным инструктором. Независимо от уровня подготовки, каждый спортсмен получает возможность испытать свои силы, выйти за пределы привычных возможностей и стать частью масштабного спортивного события.

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