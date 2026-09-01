15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

На «СберПрайм Московском Марафоне» появится отдельный любительский зачёт

На «СберПрайм Московском Марафоне» появится отдельный любительский зачёт
«СберПрайм Московский марафон»
Комментарии

В этом году на «СберПрайм Московском Марафоне» впервые появится отдельный зачёт для спортсменов-любителей. За призовые места смогут побороться участники дистанций 10 и 42,2 км, которые стартуют вне кластера элитных спортсменов.

Это даст подготовленным атлетам дополнительную возможность проявить себя и бороться не только за личный результат. Победители и призёры любительского зачёта получат денежные награды.

42,2 км

  • Первое место — 150 000 рублей;
  • Второе место — 100 000 рублей;
  • Третье место — 70 000 рублей.

10 км

  • Первое место — 50 000 рублей;
  • Второе место — 30 000 рублей;
  • Третье место — 15 000 рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как вернуться к тренировкам после перерыва? Разбираем план без травм и перегруза Как вернуться к тренировкам после перерыва? Разбираем план без травм и перегруза
Что скрывается в составе колбасы и сосисок и почему их не стоит употреблять ежедневно? Что скрывается в составе колбасы и сосисок и почему их не стоит употреблять ежедневно?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle