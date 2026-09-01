На «СберПрайм Московском Марафоне» появится отдельный любительский зачёт

В этом году на «СберПрайм Московском Марафоне» впервые появится отдельный зачёт для спортсменов-любителей. За призовые места смогут побороться участники дистанций 10 и 42,2 км, которые стартуют вне кластера элитных спортсменов.

Это даст подготовленным атлетам дополнительную возможность проявить себя и бороться не только за личный результат. Победители и призёры любительского зачёта получат денежные награды.

42,2 км

Первое место — 150 000 рублей;

Второе место — 100 000 рублей;

Третье место — 70 000 рублей.

10 км

Первое место — 50 000 рублей;

Второе место — 30 000 рублей;

Третье место — 15 000 рублей.

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