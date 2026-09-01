«Лужники» совершенствуют инфраструктуру для спортсменов

«Лужники» продолжают обновлять спортивную инфраструктуру, запуская новые услуги и сервисы для комфортных тренировок на территории Олимпийского комплекса.

На Центральной площади и набережной заработали питьевые фонтанчики: каждый посетитель может воспользоваться краном с питьевой водой во время тренировки или отдыха. Взяв с собой многоразовую бутылочку, удобно пополнять запас воды в течение дня. Следующим летом дополнительные фонтанчики установят вдоль беговой дорожки на набережной.

Для гостей, которые приезжают в Лужники заниматься на открытых площадках, в зданиях Южного и Северного спортивных центров, в Спортивном городке и в раздевальном павильоне футбольных полей № 7, 8, 9, расположенном в районе парковки Р4, работают душевые. Также в здании Южного спортивного центра и в павильоне доступны локеры для хранения вещей. Воспользоваться услугами посетители могут ежедневно с 7:00 до 23:00 в соответствии с графиком работы Олимпийского комплекса.

На территории «Лужников» будут реконструированы прежние и появятся новые спортивные площадки. Вдоль всей набережной и в районе Южного спортивного центра оборудуют несколько детских тематических зон, посвящённых разным видам спорта: бегу, фигурному катанию, теннису и баскетболу.

Между Южным спортивным центром и метромостом откроется спортивная площадка с уличными тренажёрами, предназначенная в том числе для людей с особенностями здоровья. Кроме того, под метромостом реконструируется уже ставшая популярной площадка для игры в баскетбол. А на Фестивальной площади «Лужников» уже идёт строительство скейт-парка.

Второй этап работ благоустройства территории комплекса предполагает развитие спортивной инфраструктуры и внедрение новой системы навигации.

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