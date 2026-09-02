Психиатр объяснила, полезен ли короткий сон днём

Врач-психиатр Марина Калюжная объяснила, что дневной сон полезен, но только когда это 10-20 минут, а не попытка за час компенсировать ночной недосып. За это время мозг успевает снизить перегрузку, вернуть внимание и немного приглушить раздражительность, при этом человек обычно не проваливается в глубокий сон. Если спать 40-60 минут, можно проснуться с тяжёлой головой будто стало ещё хуже — это сонная инерция.

«Ежедневная непреодолимая потребность спать днём — это повод пересмотреть качество ночного сна. Иногда за ней стоит хронический недосып, тревога, депрессивное состояние, храп с остановками дыхания или действие препаратов», — отмечает эксперт.

Короткий сон может поддержать мозг, но ночной не заменит. Если без дневного сна человек каждый день «разваливается», нужно искать причину, а не покупать ещё одну подушку.

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