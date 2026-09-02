Международный легкоатлетический забег «Борись и побеждай» прошёл в рамках ВЭФ

2 сентября во Владивостоке в рамках ХI Восточного экономического форума состоялся традиционный международный легкоатлетический забег «Борись и побеждай». Мероприятие вошло в программу Спортивных игр ВЭФ.

На старт вышли более 1000 человек. Участники форума и жители Владивостока получили уникальную возможность насладиться красотой Дальнего Востока, пробежав дистанцию 5 км по живописному острову Русский, который находится в заливе Петра Великого в Японском море. Все участники забега получили брендированные футболки и рюкзаки с символикой старта, а также памятные медали на финише.

Организаторы определили победителей и призёров как среди жителей города, так и среди участников Форума. Победителем забега «Борись и побеждай» среди участников Форума стал Иван Семёнов, он преодолел дистанцию в 5 км за 14.50. В женском зачёте золото досталось Олесе Фищенко с результатом 25.30. Среди горожан самым быстрым стал Максим Бурмин, который пробежал свою дистанцию за 14.11, и Ульяна Божок, чьё время составило 17.07.

Также подведены итоги забега в корпоративном зачёте. Первое место заняла команда «Феско 4», на второй строчке расположилась команда «Феско 2», а замкнула пьедестал команда «Росконгресс».

Организаторы забега – спортивная платформа Фонда «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Приморского края.

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