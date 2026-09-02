Городская гонка «ЗЕЛРАН5К» прошла в Зеленограде 29 августа

29 августа по Зеленограду в шестой раз пронеслась быстрая городская гонка на 5 км — «ЗЕЛРАН5К». Это ночной забег команды ZELRUN на дистанции 5 километров. Здесь нет случайных участников: чтобы выйти на старт, необходимо подтвердить квалификационный результат — быстрее 20 минут для мужчин и быстрее 23 минут для женщин.

В стартовый состав вошли 200 атлетов: 100 мужчин и 100 женщин. Два отдельных старта, пять километров на максимальных скоростях и город, который продолжает жить своей жизнью.

Мужская гонка с первого до последнего километра держала предельно высокий темп 2.50. Первую тройку разделили всего три секунды. Победил Сергей Петров — 14.13. Это новый рекорд трассы личный рекорд атлета: год назад Петров также выиграл «ЗЕЛРАН5К», показав 14.22. На этот раз он улучшил собственный результат на девять секунд. Вторым финишировал Иван Панфёров с результатом 14.15. В прошлом году он также был вторым, но пробежал за 14.38 — теперь снял со своего времени 23 секунды. Третьим стал Павел Адышкин — дебютант «ЗЕЛРАН5К» — с результатом 14.16. Четвёртым стал Артём Цибак — 14.36, пятым Никита Калганов — 15.01, шестым Эдуард Хисамов — 15.08.

Женская гонка получилась особенно плотной: победительницу и третье место разделили всего шесть секунд. Елена Седова выиграла «ЗЕЛРАН5К» второй год подряд и обновила собственный результат на этой трассе — 16.32 против 16.48 годом ранее. Второй финишировала Анна Бойнова с результатом 16.34, третьей стала Александра Бородинова с результатом 16.38. Пятой финишировала Мария Семенцова — серебряный призёр «ЗЕЛРАН5К» прошлого года. Её результат — 17.28.

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