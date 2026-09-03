Фестиваль ушу пройдёт в Москве 12 сентября

12 сентября в Парке искусств «Музеон» пройдёт масштабный Фестиваль ушу в Москве. Это грандиозное событие объединит участников и зрителей всех возрастов, став общегородским праздником спорта и культуры. Организаторами мероприятия выступают Департамент спорта города Москвы при поддержке Московской федерации ушу и проекта мэра Москвы «Мой спортивный район».

Парк «Музеон» превратится в стилизованный город ушу, где будут работать различные тематические зоны. Главная сцена станет центром торжественных церемоний и выступлений, а шатры для мастер-классов предложат участникам освоить традиционные китайские искусства. Также одним из ярких событий будут показательные выступления шаолиньских монахов ведущей школы ушу Дэнфэн — города, где расположен легендарный монастырь Шаолинь. Мастера продемонстрируют традиционные техники кулачного боя, работу с холодным оружием и комплексы цигун, в которых физическая сила сочетается с концентрацией и многовековыми традициями ушу.

В спортивной зоне на татами развернутся основные соревнования. Также в этот день для детей будет работать игровая полоса препятствий. Кроме того, будет действовать лекторий, где пройдут познавательные выступления экспертов. Программа расписана на целый день. Утро начнётся с массовой зарядки под руководством известного российского борца вольного стиля Торнике Квитатиани.

Спорт станет центральной темой фестиваля. Гости смогут понаблюдать за турниром, на котором спортсмены будут соревноваться во всех дисциплинах вида спорта ушу, показательными выступлениями ведущих российских спортсменов, полноконтактными поединками, парадом спортсменов, а также принять участие в тренировках и в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу» проекта «Мой спортивный район».

Фестиваль порадует зрителей и разнообразием культурных мероприятий. В программе — яркие представления с участием дракона, которые будут проходить трижды в течение дня. Гости увидят уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, смогут посмотреть танцы львов и вееров. Особое впечатление на гостей должно произвести представление о любви и путешествиях по Азии, подготовленное поэтом и драматургом Никой Симоновой и композитором Андреем Зубцом. Вечернюю программу украсит концерт популярной исполнительницы Клавы Коки.

Творческая программа будет включать множество мастер-классов: создание масок дракона, роспись китайских фонариков, изготовление вееров и талисманов. Гости смогут попробовать себя в китайской каллиграфии на специальной интерактивной стене.

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