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Забег «Тыринская линия» пройдёт в Ленинградской области 13 сентября

Забег «Тыринская линия» пройдёт в Ленинградской области 13 сентября
Забег «Тыринская линия»
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Забег «Тыринская линия» состоится в Ленинградской области 13 сентября. Это маршрут по лесным просекам вдоль бывшей железнодорожной линии Саблино-Кирсино.

Участников ждут захватывающие и технически интересные трассы протяжённостью 29 км, 20 км, 10 км и 2,5 км. Для юных участников организаторы подготовили старты на 2,5 км, 1 км и 500 м. В рамки мероприятия включены соревнования по быстрой ходьбе на дистанции 10 км.

Программа

  • 10:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов
  • 11:00 — старт для юных участников на 500 м
  • 11:15 — старт для юных участников на 1 км и 2,5 км
  • 11:40 — награждение юных участников
  • 11:55 — разминка для всех участников
  • 12:00 — старт для участников дистанции 29 км, 20 км, 10 км, 2,5 км
  • 12:05 — старт для участников дистанции 16 км (быстрая ходьба)
  • 12:30-17:00 — награждение участников
  • 18:00 — закрытие соревнований

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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