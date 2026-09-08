Забег «Тыринская линия» пройдёт в Ленинградской области 13 сентября

Забег «Тыринская линия» состоится в Ленинградской области 13 сентября. Это маршрут по лесным просекам вдоль бывшей железнодорожной линии Саблино-Кирсино.

Участников ждут захватывающие и технически интересные трассы протяжённостью 29 км, 20 км, 10 км и 2,5 км. Для юных участников организаторы подготовили старты на 2,5 км, 1 км и 500 м. В рамки мероприятия включены соревнования по быстрой ходьбе на дистанции 10 км.

Программа

10:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов

11:00 — старт для юных участников на 500 м

11:15 — старт для юных участников на 1 км и 2,5 км

11:40 — награждение юных участников

11:55 — разминка для всех участников

12:00 — старт для участников дистанции 29 км, 20 км, 10 км, 2,5 км

12:05 — старт для участников дистанции 16 км (быстрая ходьба)

12:30-17:00 — награждение участников

18:00 — закрытие соревнований

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