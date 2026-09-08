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Психолог Ирина Ковалёва объяснила, почему важно давать себе проживать негативные эмоции

Психолог Ирина Ковалёва объяснила, почему важно давать себе проживать негативные эмоции
Ирина Ковалёва
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Психолог Ирина Ковалёва в интервью «Чемпионату» объяснила, почему важно давать себе проживать негативные эмоции. По её словам, у многих сложилось ложное представление о позитивном мышлении. Вместо него на передний план выходит опасное отрицание реальности.

«Наше внимание работает как объектив кинокамеры. Режиссёр сам выбирает, что возьмёт в кадр крупно, а что размоет на заднем фоне. И кто этот режиссёр? Вы сами! При этом негативные мысли — не враги. Они нужны как соль и перец в блюде. Попробуйте есть только сладкое — получите диабет», — говорит Ковалёва.

Эксперт подчёркивает, что негативные эмоции — нормальная часть жизни, но реальностью становится именно то, что вы делаете центром своего внимания. Здесь работает формула: мозг всегда ищет подтверждения тому, на чём вы сфокусированы.

Полную версию интервью с Ириной Ковалёвой читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:30 по московскому времени.

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