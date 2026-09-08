Психолог Ирина Ковалёва дала неочевидный совет, как сохранять энергию и быть активным

Психолог Ирина Ковалёва в интервью «Чемпионату» дала неочевидный совет, как сохранять энергию и быть активным.

«Что помогает мне оставаться на пике активности? Как ни странно, помогает мысль о смерти. Самое знаменитое Memento mori — помни о смерти. Живи каждый день так, будто он последний, ведь когда-нибудь это гарантированно станет правдой. Может показаться странным слышать такое от позитивного психолога, но в этом и кроется глубокая дуальность нашего мира», — говорит эксперт.

Ковалёва добавила, что мысль о конечности жизни отрезвляет и помогает сфокусироваться на том, что вы всё ещё на этой стороне земли, а не под ней. Это в том числе даёт колоссальный ресурс.

Полную версию интервью с Ириной Ковалёвой читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:30 по московскому времени.

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