Тренер-мотиватор Ирина Ковалёва назвала психологическую привычку, которая портит жизнь

Тренер-мотиватор Ирина Ковалёва в интервью «Чемпионату» назвала вредную психологическую привычку, которая портит жизнь. Речь идёт о бесконечном поиске виноватых во всех бедах.

«Если сказать по-честному — люди, перестаньте гундеть и начинайте действовать! Взрослейте уже! Сейчас наблюдается какая-то тотальная инфантилизация: вечно кто-то вокруг виноват. В детстве — понятно, у вас не было выбора, кроме как закатить истерику. Мама надевала на вас то, что хотела, вела туда, куда считала нужным, и детская нейросеть сформировалась соответственно. Но пора наконец осознать: вы уже взрослый человек! Никто не виноват в ваших сегодняшних несчастьях», — говорит психолог.

Ковалёва уверена, что поиск виноватого — это универсальная кнопка снятия с себя ответственности. Тут же появляются детские формулировки: «Я бы с удовольствием, но начальник не дал», «Я была бы счастливой, но муж делает всё не так». Такой подход к счастью явно не ведёт.

Полную версию интервью с Ириной Ковалёвой читайте на «Чемпионате» сегодня в 14:30 по московскому времени.

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