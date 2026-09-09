Путешественник обошёл Кольский полуостров и рассказал, как выглядел его день в походе

Путешественник Ильдар Архипов обошёл Кольский полуостров и в интервью «Чемпионату» рассказал, как выглядел его день в походе. В общей сложности путешествие заняло 38 дней, за это время Архипов преодолел 703 км.

«Там, где попадались хорошо натоптанные тропы и позволяла местность, дневной переход доходил и до 34 км. Распорядок дня со временем превратился в день сурка: вставал в 7:00-8:00, а в солнечную погоду мог проснуться и раньше, солнце быстро нагревало палатку и буквально выгоняло из неё. Завтракал, собирался и выходил на маршрут», — поделился блогер.

Архипов добавил, что обычно в походах используют так называемые «ходки» — 45 минут движения и 15 минут отдыха. Он старался придерживаться такого темпа, хотя получалось не всегда. Иногда было тяжело, не получалось дотянуть до 45 минут, а иногда наоборот, движение занимало три-четыре часа практически без остановки. Лагерь путешественник обычно ставил ближе к 20:00, далее ужин, вечерний досуг и сон.

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