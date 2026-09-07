Чемпион мира Альфонс Симбу проведёт открытую тренировку перед Московским марафоном

Действующий чемпион мира в марафоне Альфонс Симбу приедет в Москву на СберПрайм Московский марафон. 25 сентября в Беговом центре в «Лужниках» спортсмен проведёт открытую тренировку и автограф-сессию.

У бегунов будет возможность потренироваться вместе с чемпионом и встретиться с ним лично перед главным стартом сезона. Регистрация на открытую тренировку начнётся позднее — подробности будут опубликованы дополнительно.

Альфонс Симбу — танзанийский марафонец, победитель чемпионата мира 2025 года в Токио. В борьбе за золото он опередил немца Аманала Петроса всего на три сотых секунды, став первым представителем Танзании, завоевавшим титул чемпиона мира по лёгкой атлетике.

Кроме того, Симбу проведёт отдельную тренировку для спортсменов элитного кластера СберПрайм Московского марафона. Встреча станет частью работы Бегового сообщества по развитию бега высоких достижений и поддержке спортсменов элитного кластера, открывая для них возможность обменяться опытом с действующим чемпионом мира и познакомиться с его подходом к подготовке.

СберПрайм Московский марафон пройдёт 26-27 сентября. В первый день состоятся забег на 10 км и Детский забег, во второй — марафон на 42,2 км, корпоративная и студенческая эстафеты. Маршрут марафона пройдёт по центральным улицам и набережным столицы, а финиш расположится в «Лужниках».

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