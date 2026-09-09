Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров и рассказал о быте в походе

Путешественник Ильдар Архипов в одиночку обошёл Кольский полуостров и рассказал о быте в походе. В общей сложности путешествие заняло 38 дней, за это время Архипов преодолел 703 км.

«Быт был максимально простым. Большую часть маршрута жил в палатке, вечером старался готовить на костре, потому что на весь поход взял всего два небольших газовых баллона. Когда стояла непогода или не было дров, переходил на горелку», — рассказал он.

С одеждой всё было примерно так же — стирка по мере возможности, в основном когда по дороге попадалась какая-нибудь изба, в другое время просто споласкивал от пота и соли. Архипов добавил, если на одежде появлялось какое-нибудь пятно, в тундре особо переживать по этому поводу смысла не было.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.