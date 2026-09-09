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Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров и рассказал о быте в походе

Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров и рассказал о быте в походе
Ильдар Архипов
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Путешественник Ильдар Архипов в одиночку обошёл Кольский полуостров и рассказал о быте в походе. В общей сложности путешествие заняло 38 дней, за это время Архипов преодолел 703 км.

«Быт был максимально простым. Большую часть маршрута жил в палатке, вечером старался готовить на костре, потому что на весь поход взял всего два небольших газовых баллона. Когда стояла непогода или не было дров, переходил на горелку», — рассказал он.

Читайте полную версию интервью здесь:
Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров за 38 дней. Как это было?
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Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров за 38 дней. Как это было?

С одеждой всё было примерно так же — стирка по мере возможности, в основном когда по дороге попадалась какая-нибудь изба, в другое время просто споласкивал от пота и соли. Архипов добавил, если на одежде появлялось какое-нибудь пятно, в тундре особо переживать по этому поводу смысла не было.

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