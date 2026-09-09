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Путешественник обошёл Кольский полуостров и поделился любимым воспоминанием из похода

Путешественник обошёл Кольский полуостров и поделился любимым воспоминанием из похода
Ильдар Архипов
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Путешественник Ильдар Архипов обошёл Кольский полуостров и в интервью «Чемпионату» поделился любимым воспоминанием из похода. В общей сложности путешествие заняло 38 дней, за это время Архипов в одиночку преодолел 703 км.

«Наверное, самыми тёплыми воспоминаниями из этого путешествия для меня всё-таки останутся люди. Практически каждый, кого я встретил на маршруте, так или иначе мне помог или просто сделал этот путь интереснее», — поделился блогер.

Читайте полную версию интервью здесь:
Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров за 38 дней. Как это было?
Эксклюзив
Путешественник в одиночку обошёл Кольский полуостров за 38 дней. Как это было?

Путешественник подчеркнул, что люди действительно искренне переживали за него и старались помочь, хотя многие видели его впервые. Общаясь с местными жителями, Архипов узнавал, как живут в таких удалённых местах. Кто-то делился продуктами, кто-то советом, а кто-то поддерживал интересную беседу.

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