В Сочи открылся первый высокогорный корт для падел-тенниса

Новая спортивная площадка появилась в локации Поляна 960. В 2026 году интерес к падел-теннису в России продолжает стремительно расти. В отличие от классического тенниса, этот вид спорта ориентирован преимущественно на игру в парах.

«Курорт Красная Поляна продолжает развивать формат всесезонного отдыха, который предполагает широкий выбор активностей в течение всего года. Открытие падел-корта стало логичным продолжением этой концепции: гостям предлагается новый вариант спортивного досуга, который можно сочетать с прогулками по экотропам, гастрономией, спа-процедурами и другими возможностями курорта», – отметил генеральный директор курорта Артём Семикин.

По его словам, сейчас это единственное место в горном кластере, где можно сыграть партию на высоте 960 м над уровнем моря. Забронировать сеанс на корте можно на сайте Поляны 960.

Также в числе новых объектов Красной Поляны – «Мегакачель», аттракцион высотой 18,5 м. Разнообразить спортивный досуг и дополнить программу дня можно и на подвесном мосту над пропастью на высоте 2200 м. Прогулка по проходит в специальном альпинистском снаряжении под руководством инструкторов и открывает панорамный вид на Кавказские горы и дoлину реки Мзымта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.