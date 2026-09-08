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В Сочи открылся первый высокогорный корт для падел-тенниса

В Сочи открылся первый высокогорный корт для падел-тенниса
Первый высокогорный корт для падела
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Новая спортивная площадка появилась в локации Поляна 960. В 2026 году интерес к падел-теннису в России продолжает стремительно расти. В отличие от классического тенниса, этот вид спорта ориентирован преимущественно на игру в парах.

«Курорт Красная Поляна продолжает развивать формат всесезонного отдыха, который предполагает широкий выбор активностей в течение всего года. Открытие падел-корта стало логичным продолжением этой концепции: гостям предлагается новый вариант спортивного досуга, который можно сочетать с прогулками по экотропам, гастрономией, спа-процедурами и другими возможностями курорта», – отметил генеральный директор курорта Артём Семикин.

О том, почему звёзды шоу-бизнеса так любят падел:
Феномен падела: почему в него продолжают играть звёзды?
Феномен падела: почему в него продолжают играть звёзды?

По его словам, сейчас это единственное место в горном кластере, где можно сыграть партию на высоте 960 м над уровнем моря. Забронировать сеанс на корте можно на сайте Поляны 960.

Также в числе новых объектов Красной Поляны – «Мегакачель», аттракцион высотой 18,5 м. Разнообразить спортивный досуг и дополнить программу дня можно и на подвесном мосту над пропастью на высоте 2200 м. Прогулка по проходит в специальном альпинистском снаряжении под руководством инструкторов и открывает панорамный вид на Кавказские горы и дoлину реки Мзымта.

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