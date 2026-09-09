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«Ольхон ультра трейл» пройдёт в Иркутской области 19 сентября

«Ольхон ультра трейл» пройдёт в Иркутской области 19 сентября
«Ольхон ультра трейл»
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«Ольхон ультра трейл» состоится в Иркутской области 19 сентября. Соревнование проводится на острове Ольхон, крупнейшем острове озера Байкал.

В программе – старты на 50 км и 100 км. Спортсменов ждёт уникальный видовой маршрут через весь остров. Обратите внимание на то, что дистанции – линейные. Место старта отличается от места финиша.

Для регистрации на забег требуется опыт участия в длительных гонках, который необходимо подтвердить.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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