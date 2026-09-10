«Исеть Ультра трейл» пройдёт в Свердловской области 13 сентября. Локация — город Каменск-Уральский.

В программе старты на 10 км, 30 км и 50 км. На трассе участников ждёт более 20 природных и индустриальных достопримечательностей.

Расписание

6:40 – 7:40 — проверка обязательного снаряжения для участников дистанции T30 и T50, работа камеры хранения, посадка в автобусы для отправления к старту

7:50 — отправление автобусов;

8:00 – 9:00 — работа выездного стартового городка на поляне возле «порога Ревун» д. Бекленищева;

9:00 — старт участников на дистанцию T50 и T30 поляна возле «порога Ревун» д. Бекленищева;

9:00 – 16:00 — работа стартового-финишного городка;

10:50 — официальное открытие;

11:00 — старт участников на дистанцию T10;

13:00 — награждение победителей и призёров на дистанции T10;

13:30 — награждение победителей и призёров на дистанции T30;

14:00 — награждение победителей и призёров на дистанции T50;

18:00 — закрытие финиша.

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