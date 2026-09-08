Седьмой этап многодневной велогонки «Россия» прошёл в Сергиевом Посаде

5 сентября в Сергиевом Посаде состоялся седьмой этап многодневной велогонки «Россия» — масштабного федерального проекта, объединяющего профессиональный спорт, массовые велозаезды и знакомство с городами Золотого кольца. Мероприятие провела «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России, Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Впервые за этот сезон соревнования прошли под дождём — но непогода не помешала ни профессиональному заезду, ни массовому велофестивалю.

Главным стартом дня стала групповая велогонка по Западному объезду Сергиева Посада — трассе с набором высоты 588 метров, сочетающей скоростные участки и рельеф, требующий от спортсменов грамотной тактики и высокой физической подготовки. Из-за дождя главный судья перед стартом принял решение сократить дистанцию для девушек: вместо заявленных четырёх кругов они проехали три — 48 км. Мужчины проехали полную дистанцию без изменений — 64 км. Всего в велогонке приняли участие 60 атлетов.

У женщин победу одержала Мария Курносова из Московской области, преодолевшая 48 км за 1:34.55. Второй стала Ольга Северова из Москвы (1:40.56), третье место заняла Камила Полянская из Московской области (1:41.01).

В мужской гонке борьба за победу была невероятно плотной: Дмитрий Кудашев из Владимирской области финишировал первым с временем 1:49.52, всего на секунду опередив Дмитрия Беляева из Ивановской области (1:49.53). Третьим стал Евгений Кулигин из Костромской области (1:52.48).

Неотъемлемой частью этапа стал велофестиваль — массовый заезд, в котором дороги на один день были открыты только для велосипедистов. Более 350 участников не испугались дождя и с удовольствием преодолели 8 км в компании семьи, друзей и единомышленников. Каждый участник гонки и велофестиваля получил памятную медаль.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться