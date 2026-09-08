Более 2500 участников вышли на старт «Гонки Героев» в Туле

5 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» состоялся массовый забег с препятствиями «Гонка Героев» — одно из крупнейших спортивных событий России, собравшее более 2500 участников. В церемонии открытия «Гонки Героев» приняла участие олимпийская чемпионка по велоспорту, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, депутат Тульской областной Думы Ольга Слюсарева.

Разминку перед массовым стартом провёл Дмитрий Слабуха — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, обладатель знака «Лучший спортсмен» 2021-2022 годов.

Участники командного старта приняли участие в разминке под руководством Софьи Телковой — мастера спорта по спортивной гимнастике, призёра всероссийских соревнований, чемпионки России и Европы по кикбоксингу.

Маршрут представлял собой трассу длиной 8800 метров, включающую 28 препятствий различного уровня сложности. На протяжении всей дистанции спортсменов ждали рукоходы, вертикальные заборы, канатные конструкции, стены, переправы, рвы, водные и грязевые участки, препятствия с колючей проволокой и другие фирменные испытания проекта.

Принять участие в забеге смогли все желающие старше 18 лет. Участникам был доступен как индивидуальный формат, так и командный. Независимо от уровня подготовки, каждый спортсмен получил возможность испытать свои силы, выйти за пределы привычных возможностей и стать частью масштабного спортивного события.

В течение дня на площадке работала фан-зона с развлекательной программой. Для участников и гостей были подготовлены активности от партнёров, зоны отдыха и восстановления, а также другие активности, которые позволили провести на площадке весь день в атмосфере большого спортивного праздника.

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