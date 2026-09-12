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Психиатр объяснила, почему многозадачность опасна для мозга

Психиатр объяснила, почему многозадачность опасна для мозга
Чем опасна многозадачность
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Психиатр Татьяна Языкова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему многозадачность опасна для мозга. Большинство людей твёрдо убеждены, что параллельное решение нескольких задач экономит время и помогает в работе. Но это иллюзия. На самом деле вы теряете часть информации и снижаете качество работы.

«Многозадачность приводит к увеличению нагрузки на мозг, что, в свою очередь, уменьшает его эффективность. Исследования показывают: люди, постоянно работающие в мультизадачном режиме, показывают худшие результаты в тестах на внимание и память, чем те, кто сосредоточен на одном деле», — говорит эксперт.

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Врач добавила, что дело в нейрофизиологии: мозг не может качественно обрабатывать даже два сложных мыслительных потока одновременно. Он просто быстро переключается между ними, теряя часть информации и тратя дополнительные ресурсы на то, чтобы «вспомнить», где мы остановились. Нам кажется, что мы становимся продуктивнее и работаем лучше, но на самом деле качество падает, а переутомление растёт.

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