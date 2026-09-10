Диетолог рассказала, можно ли есть протеиновые батончики при сидячем образе жизни

Диетолог Марьяна Джутова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли есть протеиновые батончики при сидячем образе жизни.

«Если вы мало двигаетесь и не ходите в спортзал, протеиновые батончики могут быть полезны в двух случаях. Первый — для добора белка и клетчатки. Это удобный вариант, если в вашем обычном рационе не хватает протеина — например, вы не едите мясо или часто перекусываете на работе всухомятку. Второй — для замены вредных сладостей. Батончик помогает быстро наесться и заменить собой булочки, шоколад или чипсы», — говорит эксперт.

То есть без физической активности батончик имеет смысл только как осознанная замена вредному десерту или быстрый источник белка при несбалансированном рационе.

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