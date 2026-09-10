Заплыв X-Waters пройдёт в Калининградской области 19 сентября. Локация — Синявинское озеро, Янтарный. В программе несколько дистанций на выбор. Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах на 500 м, 1 км, 3 км и 5 км.

Озеро расположено на высоте девять метров над уровнем Балтийского моря и подвластно непредсказуемым ветрам. Участникам нужно быть готовыми к волнам и перепадам температур.

Особенностью карьера являются два термоклина — это когда тёплый и холодный слои воды не перемешиваются и при погружении верхняя часть тела ещё в тепле, а ноги в холоде.

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