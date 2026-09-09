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Диетолог назвал продукты, которые мешают здоровому сну

Диетолог назвал продукты, которые мешают здоровому сну
Продукты, которые мешают здоровому сну
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Некоторые продукты нельзя есть перед сном. Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Абзацем» объяснил, что они ухудшают качество ночного отдыха и могут спровоцировать ночные пробуждения.

К тяжёлой пище диетолог отнёс фастфуд, жареные блюда, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо. Они перегружают пищеварение, долго усваиваются и в положении лёжа вызывают тяжесть и изжогу.

Кроме того, специалист посоветовал избегать острой еды со специями — она мешает засыпанию. Кислые продукты, такие как цитрусовые и томаты, тоже могут вызвать дискомфорт в желудке. А быстрые углеводы — выпечка, сладости и даже виноград — приводят к резкому скачку сахара в крови, после падения которого человек рискует проснуться среди ночи.

Если же голод застал врасплох, Бобровский рекомендует отдать предпочтение молочным и кисломолочным продуктам: кефиру, натуральному йогурту, творогу или стакану тёплого молока. В них содержатся триптофан и кальций, участвующие в синтезе мелатонина — гормона сна. Также в качестве вечернего перекуса подойдут небольшая горсть орехов или семечек, яйцо, курица или индейка. Завершить ужин можно чашкой травяного чая.

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