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Врач объяснил, когда подёргивание глаза может быть опасно

Врач объяснил, когда подёргивание глаза может быть опасно
Когда подёргивание глаза может быть опасно
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Кратковременное подёргивание века чаще всего безобидно и возникает из-за стресса, недосыпа или переизбытка кофеина. Однако если спазм становится постоянным или усиливается, это повод обратиться к врачу, рассказал Life.ru заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан.

Особого внимания требуют случаи, когда сокращения затрагивают оба глаза или переходят на другие мышцы лица. Срочно получить помощь необходимо при появлении слабости, онемения лица, нарушений речи, зрения или координации, а также при выраженной головной боли, опущении века или асимметрии лица.

Если спазм приводит к полному закрыванию глаза, визит к врачу обязателен. Специалист порекомендует офтальмолога или невролога в зависимости от сопутствующих симптомов.

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