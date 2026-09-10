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Врач предупредил об опасности «сухих» тренировок

Врач предупредил об опасности «сухих» тренировок
Риски «сухих» тренировок
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Отказ от воды во время занятий спортом может привести к рабдомиолизу — разрушению мышечной ткани — и острой почечной недостаточности, вплоть до диализа. Доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины Пироговского университета Алексей Шишкин в беседе с «Чемпионатом» предупредил об опасности так называемых «сухих» тренировок.

Врач привёл реальный клинический случай: 25-летний молодой человек после полуторачасового кроссфита в жарком зале без единого глотка воды попал в реанимацию с тёмной мочой и отёками. Диагноз — рабдомиолиз и острое повреждение почек.

«Три недели стационара вместо медали за выносливость», — отметил Алексей Шишкин.

Эксперт объяснил, что мышцы во время нагрузки выделяют в 15-20 раз больше тепла, чем в покое, и единственный способ охладиться — испарение пота. Без восполнения жидкости кровь сгущается, сердце работает с перегрузкой, а мышцы недополучают кислород. При обезвоживании миоглобин из разрушенных клеток закупоривает почечные канальцы, что запускает почечную недостаточность.

Ключевые симптомы, при которых нужно немедленно вызывать скорую: тёмная моча (от насыщенно-жёлтого до коричневого), отёк и болезненность мышц, не проходящие два-три дня, резкая слабость, тошнота, судороги и спутанность сознания.

Специалист развеял миф о вреде воды во время тренировки — это наследие старой школы, не имеющее научного обоснования.

«Считалось, что жидкость в желудке мешает диафрагме, вызывает спазмы и «разбавляет кровь». Современные исследования ACSM и NATA доказали: пить во время нагрузки не только можно, но и необходимо. Желудок здорового человека спокойно эвакуирует около одного литра жидкости в час, а кишечник всасывает её, не создавая дискомфорта», — подчёркивает Шишкин.

Врач рекомендует за два-четыре часа до тренировки выпивать 5-7 мл воды на 1 кг веса, во время — 150-350 мл каждые 15-20 минут, после — 1,25–1,5 литра на каждый потерянный килограмм. Для длительных тренировок в жару лучше использовать изотоники, а не просто воду.

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